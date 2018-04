Domani, domenica 22 aprile, si celebra la terza giornata nazionale della salute della donna. In Toscana ogni azienda ha programmato eventi e iniziative specifiche, dedicati in particolare alla donna e alla sua salute. Ma più in generale, il servizio sanitario toscano dedica alla salute della donna attenzione e cura particolari in ogni momento e in ogni fase della sua vita.

«La Toscana dedica attenzione particolare alla salute della donna, declinata in tutti i settori – dice l’assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi – Prima di tutto sviluppando la medicina di genere, che applica il concetto di diversità per garanitre a tutti, donne e uomini, il migliore trattamento possibile in funzione della specificità di genere. Voglio ricordare anche il percorso nascita, la procreazione assistita, la prevenzione oncologica. Sappiamo bene che dalla salute delle donne dipende quella dell’intera comunità, e che promuovere e tutelare la salute delle donne contribuisce a migliorare la salute di tutta la popolazione».

La medicina di genere – Uomini e donne, sebbene soggetti alle stesse patologie, presentano sintomi, progressione di malattie e risposta ai trattamenti molto diversi tra loro. Le malattie dell’apparato osteomuscolare e alcune patologie psichiatriche, soprattutto la depressione, colpiscono di più le donne. Gli uomini, invece, sono più colpiti dai traumi. Tra le adolescenti crescono i comportamenti a rischio, come bere e fumare, che sono invece in calo tra i loro coetanei maschi. Diverso è il modo di reagire ai farmaci tra uomini e donne, ma finora i farmaci sono stati testati quasi esclusivamente sugli uomini. Ancora, le donne vivono più a lungo degli uomini, ma si ammalano di più e passano l’ultima parte della vita in condizioni peggiori degli uomini. Insomma, la salute non è neutra e anche in medicina va applicato il concetto di diversità, per garantire a tutti, donne e uomini, una reale equità e il miglior trattamento possibile in f unzione della specificità di genere.

Il percorso nascita – La Regione tiene costantemente monitorati i dati sulla salute della donna, con particolare riferimento al percorso nascita e al percorso IVG (interruzione volontaria di gravidanza) attraverso le indagini epidemiologiche e di performance attivate tramite Ars (Agenzia regionale di sanità) e Laboratorio MeS (Management e Sanità) della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. L’analisi di queste elaborazioni permette di indirizzare in maniera più appropriata la programmazione degli interventi regionali. Nell’ultimo anno è stata sviluppata una rilevazione sistematica dell’esperienza e degli esiti percepiti dalle donne nel percorso nascita.

Anche Pisa ha aderito all’(H)Open Week con una serie di iniziative dal 18 al 24 aprile: incontri con la popolazione, visite gratuite, consulti, per promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili. Dodici le aree specialistiche prescelte: diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, ginecologia e ostetricia, malattie e disturbi dell’apparato cardio-vascolare, malattie metaboliche dell’osso, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia, reumatologia, senologia, sostegno alle donne vittime di violenza.

Il 22 aprile (Edificio 2, S.Chiara. piano terra, stanza 60), l’ostetrica Elisabetta Donati effettuerà valutazioni perineali per problematiche inerenti disturbi sessuologici, uroginecologici e colon proctologici (dalle 9 alle 13 – prenotazione obbligatoria allo 050.992308, lasciando messaggio in segreteria specifico per incontro “Bollini rosa”). Sempre il 22 aprile un incontro aperto alla popolazione – referente è il dottor Luigi De Simone – su partoanalgesia, allattamento e filo diretto con le ostetriche (Edificio 5, S.Chiara – II piano, sala riunioni, dalle 10 alle 14 – prenotazione obbligatoria allo 050.993681, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13). I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinorosa.it. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.giornatasalutedonna.it