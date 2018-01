Tornano i Delitti del BarLume

Tornano stasera 8 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno HD le storie dei Delitti del BarLume. Tra sparizioni, partite a carte, omicidi, chiacchiere da bar e divertimento, andrà in onda “Un due tre stella!”, la nona storia ispirata ai bestseller di Marco Malvaldi; il 15 gennaio sarà il turno di “La battaglia navale”.

Con le nuove storie tornano Pineta e i suoi personaggi ormai familiari, protagonisti dei gialli a tinte comedy. Al cast di sempre si affianca Stefano Fresi (Romanzo Criminale, Smetto quando voglio, Gli ultimi saranno ultimi, Noi e la Giulia). Un due tre stella! vede inoltre la speciale partecipazione di Corrado Guzzanti e un cameo di Mara Maionchi. La regia è del pisano Roan Johnson. In Un due tre stella! la nuova stagione balneare a Pineta è alle porte, quando improvvisamente sparisce il Viviani (Filippo Timi). È in pericolo? Si è allontanato volontariamente? Oppure l’hanno rapito gli alieni, come si convincono Gino (Marcello Marziali) e Pilade (Atos Davini)? Mentre il commissario Fusco (Lucia Mascino) cercherà di venire a capo dell’omicidio di un vecchio marinaio, si capirà che i due misteri sono profondamente legati e l’anello di congiunzione sembra essere Beppe Battaglia (Stefano Fresi), un Lebowski con l’accento del Tufello insospettabilmente legato al nostro Viviani. La quiete ritrovata, però, non può durare anche perché, oramai si sa, a Pineta non si può passare un’estate tranquilla.

Dopo aver raccolto con i precedenti film oltre un milione di spettatori medi nei primi 7 giorni, sfiorando il milione e mezzo con l’ultima stagione, Sky Cinema riporta in tv la saga giallo-comica dei romanzi di Malvaldi riproponendo la formula narrativa che ne ha sancito il successo. Basata su un classico impianto ‘da giallo’, I delitti del BarLume adotta una serie di spassosi espedienti narrativi che portano le storie nel solco della grande commedia all’italiana e in particolare di quella brillante tradizione regionale toscana che raccoglie l’eredità dei maestri del genere e, con Benigni, Pieraccioni, Virzì e Veronesi porta (ed esporta) verso l’ampio successo il più genuino humour della nostra provincia. Una formula rafforzata dall’aggiunta dell’elemento poliziesco, alleggerito dai toni irresistibili “da bar” di paese.

Fonte: Ansa