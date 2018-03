Come si vestivano gli Etruschi? Cosa mangiavano? E come scrivevano? Gli Etruschi, un popolo spesso associato al mistero, riprendono vita nel libro “Toscana, all’ombra degli etruschi”, edito da Pacini editore. Il libro ha la forma allungata di un album e ospita, sulla bella carta porosa, le illustrazioni di Daniela Sbrana e i testi di Francesca Petrucci. Un libro da leggere, guardare a anche colorare, rivolto a grandi e piccini che siano curiosi di storia e pronti a intraprendere un viaggio nel mondo di questo antico popolo.

Ma chi erano gli Etruschi? Studiati in fretta dai ragazzi a scuola, dopo i Greci e prima dei Romani, relegati a corsi specialistici all’Università, degli Etruschi ci si dimentica, nonostante essi abbiano abitato la Toscana (grosso modo quella odierna) per ben 8 secoli! Grazie alla consulenza della professoressa Marisa Bonamici, etruscologa dell’Università di Pisa, e alle doti narrative di Francesca Petrucci, la vita degli Etruschi ci è restituita nella sua semplice quotidianità.

Dalla cura del corpo, alla libertà delle donne, all’apprezzamento per l’arte e il territorio, “Toscana, all’ombra degli Etruschi” ci racconta di un popolo raffinato e complesso, che ricorda i Toscani di oggi. Non è un caso, infatti, che il libro, adesso disponibile nelle librerie, sia stato ideato da “Toscana Promozione”, agenzia per la promozione del territorio e della bellezze toscane. «Promovendo il popolo etrusco, riscopriamo il nostro passato, promuoviamo la Toscana e le sue radici – commenta l’assessore regionale alle attività produttive Stefano Ciuoffo, intervenuto alla presentazione del libro -. Gli Etruschi con la loro storia ci dicono che già al tempo esisteva la “Toscana Felix” che ancor oggi tutto il mondo ci invidia».

E infatti gli splendidi disegni di Daniela Sbrana sono ripresi da affreschi o oggetti etruschi e che si trovano esclusivamente in Toscana. “Toscana all’ombra degli Etruschi”, inoltre, è redatto in lingua italiana e inglese, rendendolo un prodotto perfetto per diffondere all’estero le meraviglie della nostra Toscana Felix.

Luca Della Maggiora