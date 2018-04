Triathlon Città di Pisa: vincono Terranova e Monacchini

Domenica mattina, in una cornice quasi caraibica e con meteo, vento e mare ottimali, Marina di Pisa ha dato il benvenuto alla multidisciplina grazie alla terza edizione del Triathlon città di Pisa, questa volta gara di rank nazionale dopo due prime edizioni promozionali. Alle ore 11.30 da Piazza Baleari, sul lungomare ben 270 partecipanti si sono sfidati nuotando in mare, obbligatoriamente con la muta per la temperatura dell’acqua ancora bassa, suddivisi in quattro batterie di partenza per la presenza della bassa marea. Dopo 750 metri gli atleti sono usciti dal Bagno Gorgona in via Tullio Crosio entrando così nella zona cambio per recuperare la bici ed involarsi sul percorso bike da via Maiorca, e fare così due giri sul Viale D’Annunzio (chiuso parzialmente al traffico dalle ore 11 alle ore 13) per 20 chilometri di pedalate. Infine, una volta rientrati nuovamente in Piazza Baleari hanno posato le loro bici e corso per 5 chilometri su due giri, direzione Piazza Sardegna e ritorno per concludere ormai in piazza.

Senza storia la gara maschile con Alessandro Terranova (Dermovitamina B Team) che ha dominato la gara conclusa in 59’17”. Dopo quasi un minuto è arrivato il secondo, Lorenzo Iori (Freestyle Triathlon) in 1h00’14” con il podio completato dal giovanissimo Tommaso Paoletti (Firenze Triathlon) un 1h01’31”. Gara femminile più combattuta che ha portato alla vittoria, per un’autentica doppietta di team, Elisa Monacchini (Dermovitamina B Team) in 1h06’34”, seguita dalla giovane locale speranza Camilla Silvestri (Tri Evolution Team) distanziata di 20 secondi con Lina Manzo (Chimera Triathlon) a completare il podio in 1h09’01.

Nutrita la truppa del Livorno Triathlon che si è presentato con trenta iscritti con molti podi di categoria portati a casa mentre non si può fare a meno di evidenziare ancora una volta l’arrivo di due autentiche leggende locali categoria M8 (dai 75 ai 79 anni) quali Emilio Giribon, ex professionista di ciclismo in gara per i colori della ET Triathlon Viareggio e Vittorio Carnicelli del Pisa Triathlon.

L’evento, anche quest’anno, è stato co-organizzato dalla 1A Mistral Triathlon Cascina e dai Pisa Road Runners club, entrambi proprietari del marchio e logo, un connubio ormai forte e di successo che unisce due realtà sportive nel tentativo di offrire, al palcoscenico nazionale, un riferimento annuale, per la specialità e per il territorio stesso. Presenti anche stranieri (inglesi e tedeschi), molti liguri, con rappresentanze lombarde, emiliane e siciliane. Alle ore 10 si è svolta con l’organizzazione della Uisp di Pisa e delle associazioni di categoria la prima edizione del Duathlon-Kids, evento rivolto ai bambini delle scuole elementari e medie del Litorale e ai figli dei partecipanti, comunque presenti la domenica mattina. Su varie distanze, a seconda dell’età, i bambini si sono cimentati in modalità ludico-motoria (non agonistica) nella corsa, bici o entrambe, su un percorso semplice sul nostro lungomare. Al termine della loro fatica, ristoro e medaglina ricordo. La partecipazione è stata gratuita. Ognuno con il proprio pettoralino (tutti con il numero 1, perché i bimbi sono tutti dei numeri uno!).

Un lavoro durato più di tre anni, partito dalla condivisione con gli operatori del territorio afferenti al Centro Commerciale Naturale di Marina di Pisa, il Porto di Pisa, la Lega Navale, poi condiviso con le altre associazioni di categoria in primis Confcommercio Provincia di Pisa e Confesercenti Toscana Nord soprattutto con l’intento di ‘anticipare’ l’estate in chiave turistico sportiva e di agganciare eventi collaterali per un weekend che si è poi rivelato interessantissimo anche per il commercio locale. Da parte dell’organizzazione un ringraziamento speciale va a tutti i volontari che hanno compiuto ogni sforzo per la realizzazione della gara nonostante le difficoltà ed un grazie a Marina di Pisa che ha accolto i partecipanti. Si ringraziano: il Comune di Pisa, a partire dal vicesindaco ed i vari uffici (Polizia Municipale centrale e distaccamento del Litorale, ufficio stampa, ufficio traffico, Protezione Civile), PisaMo, SePi, Polizia Provinciale, Capitaneria di Porto di Livorno, il CCN di Marina di Pisa, gli operatori, i rimessaggi, il Porto di Pisa, la Lega Navale ed ovviamente gli sponsor ed i partners Hoka One One, Gensan, EMA Antincendi, Red Running, Nuova Kros allestimenti, Ristorante la Clessidra, 1063AD eventi, Croce Rossa, Pubblica Assistenza del Litorale, G.P. La Verrua e Acli Garzella.

Sotto, le foto di Gabriele Masotti e Maria Angela Ciucci