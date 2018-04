Un concorso per gli studenti per i 70 anni della Costituzione

Un concorso per riflettere sulla Costituzione Repubblicana, che quest’anno compie 70 anni; è questa l’iniziativa che coinvolgerà gli studenti delle terze medie del territorio promossa dalla Prefettura di Pisa, l’Ufficio Scolastico Regionale di Pisa, con il contributo della Fondazione Pisa.

L’obiettivo del progetto è quello di promuovere, anche per gli studenti più “giovani”, una riflessione sul contesto storico in cui la Carta fu approvata, sulla sua attuazione e sul significato attuale che ha per l’ordinamento e la società italiana. Sarà chiesto ai ragazzi di sviluppare degli elaborati sul tema che potranno essere realizzati con modalità differenti. I ragazzi potranno scegliere di esprimersi con linguaggio che ritengono più adatto: un elaborato scritto, un video o una produzione artistica (brano musicale, disegno, foto).

Il Prefetto nominerà una Commissione composta da esperti che selezionerà i migliori lavori nelle 3 diverse categorie e stabilirà i vincitori. Ai vincitori verrà dato un premio (resi disponibili dalla Fondazione Pisa) che consisterà in un buono acquisto libri per ciascun alunno e un videoproiettore per la scuola di appartenenza.

Il Prefetto Angela Pagliuca, nel corso della conferenza per presentare il progetto che coinvolgerà 3 “attori” (la Costituzione, i ragazzi e le Istituzioni pubbliche e private) sottolinea «l’importanza di rivolgersi agli studenti perché conoscano come è nata la nostra Costituzione. Nel ’48 i ragazzi e le donne votarono per la prima volta in nome dell’articolo 3, che sancisce l’uguaglianza fra uomini e donne.»

La Fondazione Pisa, rappresentata dal Presidente Claudio Pugelli dà il suo contributo all’iniziativa pur essendo un’istituzione privata, poiché ritiene importante la riflessione sulla Costituzione in quanto «rappresenta il sistema valoriale complesso su cui si fonda la cultura di un paese, cioè quello di cui noi (come Fondazione) ci occupiamo».

Il bando per partecipare sarà pubblicato sui siti della Prefettura di Pisa, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e trasmesso a tutti gli Istituti Comprensivi della Provincia di Pisa. Le domande di partecipazione di ciascun gruppo/classe dovranno pervenire, unitamente all’elaborato, entro il 30 maggio 2018.

F. Simonetti