Utopia, festival per sognatori coraggiosi

Pisa, 26 marzo 2018 – Il comunicato dell’Amministrazione Comunale – Un festival organizzato dalla “New York English Academy” con il patrocinio del Comune di Pisa ed in collaborazione con Università di Pisa, Cineclub Arsenale, PisaJazz e Palazzo Blu, con in programma una variegata carrellata di eventi dedicati ad una specifica cultura, attraverso la commemorazione di un personaggio di spicco appartenente a quel preciso background. Quest’anno sarà la volta della cultura afro-americana, raccontata prendendo spunto da una grande ricorrenza: il 50° anniversario della morte di Martin Luther King.

Il festival si dividerà in tre sezioni, che racchiuderanno tutte le iniziative in programma: letture, proiezioni cinematografiche, workshop per tutte le età, performance artistiche, concerti, dibattiti e tanto altro incoraggeranno il pubblico a Riflettere su quello che il passato ci ha insegnato, commemorando la figura di MLK; Celebrare la bellezza della cultura afro-americana attraverso l’arte; e infine mettere in pratica gli insegnamenti del passato nel quotidiano e dar vita al Cambiamento.

“Utopia, Italy” si svolgerà dal 29 marzo al 10 aprile in Toscana, con eventi a Pisa, Lucca, Firenze e Livorno; conl’obiettivo di diffondere trasversalmente gli importanti, quanto fragili, concetti di Pace, Amore, Uguaglianza e Inclusività; dando voce alle più innovative proposte del pubblico fruitore, attraverso la competition lanciata dal Festival “Best Idea For Improving Our Future” con in palio un viaggio a New York offerto dalla “New York English Academy”.

Il festival inizierà a Pisa il 29 marzo con il concerto della Sun Ra Arkestra al Teatro Verdi e proseguirà il 3 aprile all’Arsenale con un doppio appuntamento pomeridiano e serale con i giornalisti Federico Buffa e Elena Catozzi che presenteranno il volume “Muhammad Ali. Un uomo decisivo per uomini decisivi”. Alle 18 proiezione di “Quando eravamo re”, alle 21 Proiezione di “I am Ali”.

Giornata centrale del programma quella del 4 aprile che vedrà iniziative di ogni genere. Omaggio a Martin Luther King: breve percorso attraverso la sua storia, fino al 30 aprile a Palazzo Blu; proiezioni riservate alle scuole secondarie del film “Il diritto di contare” dal 4 al 10 aprile al Cinema Lanteri; Martin Luther King e la Nonviolenza , conferenza di Rocco Altieri al Centro Gandhi; ‘I have a dream!’ laboratorio artistico per bambini curato da Kinzica Società Cooperativa a Palazzo Blu; “Martin Luther King: I have a dream“, un film di Thomas Friedman alle 18.30 al Cinema Arsenale

E poi il 6 aprile 17.30 presso le Officine Garibaldi un community brainstorming session “What is your dream? And what will you do for it?”; il 7 aprile a partire dalle 16 presso il cineclub Arsenale laboratorio cinematografico per bambini e ragazzi sul tema “Qual è il tuo sogno e cosa faresti per realizzarlo?” con Andreina Di Brino Università di Pisa ed il 10 aprile a chiusura del festival dibattito e riflessioni “Martin Luther King e il suo tempo” alle 18.30 presso la Gipsoteca di Arte Antica dell’Università di Pisa.