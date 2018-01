Viterbese-Pisa live

Domenica scontro diretto importante per il Pisa in casa della Viterbese. L’avversario, reduce da tre vittorie consecutive, sarà un ostacolo duro per i nerazzurri, impegnati a scalare posizioni in classifica.

Una trasferta difficile che metterà alla prova la crescita dei ragazzi di Pazienza, distanti quattro punti dal secondo posto del Pisa e undici punti dalla capolista Livorno.

La cronaca

L’angolo di Matteino – Domenica 28 gennaio il Pisa gioca la 23 esima giornata del campionato di serie C in trasferta in Regione del Lazio contro la Viterbese Castrense allo Stadio Enrico Rocchi di Viterbo alle 18.30. Per chi vuole andare a vedere la partita i biglietti si possono acquistare presso il Pisa Point di via Luigi Bianchi e al circuito di vendita che è il GO2. A dirigere la gara è il signor Giovanni Ayroldi di Molfetta. Moltissimi tifosi sosterranno la squadra di Mister Pazienza. Forza Pisa! PS: buon divertimento a tutti gli sportivi.