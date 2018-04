Nel primo fine settimana di aprile tanti appuntamenti in musica da Bach al blues, passando dai Maniscalco Maldestro passando per la voce di Lucy Woodward. A Lucca l’atteso film documentario di Lorenzo Garzella su Antonio Possenti. In città tante mostre: a Palazzo Blu continua la mostra sulle foto di Michael Yamashita e a Palazzo Lanfranchi quelle di Doisneau.

Musica e spettacoli



Venerdì 6 aprile

Il Teatro della vita – Per il cartellone della stagione teatrale del Nuovo

Memorie di un pazzo – In scena il capolavoro di Gogol

Donna, d’ogni lode degna – Concerto del coro femminile J. S. Bach

L’altra faccia dell’opera – Tenore e comico si affrontano

Pedigree – In scena il nuovo lavoro di Babilonia Teatri

Giuseppe Carabellese – Il talentuoso violoncellista per il festival Musikarte

Tutto bene – Concerto di Giulia Pratelli

Charley Thompson – Il film di Andrew Haigh

This must be queer – Per il festival ‘La Torre Storta’

Sabato 7 aprile

Pisa Jazz 2018 – Il quartetto della cantante americana Lucy Woodward

Empty Floor – Con Walter Matteini e Ina Broeckx

Il meglio del nostro maldestro – Il Maniscalco Maldestro in concerto

Riflessi del sogno – I blues nell’epoca di Martin Luther King

Il sosia di Mr. Bean – Per uno spettacolo tutto da ridere

Francesco di Bella – Festa per i vent’anni di carriera

Charley Thompson – Il film di Andrew Haigh

This must be queer – Per il festival ‘La Torre Storta’

Domenica 8 aprile

Và dove ti porta il piede – Con Laura Kibel

Seminario di percussioni – Con Ettore Bonafè

Da Mozart a Vivaldi – Tripla esibizione per i concerti dell’accademia

Ricordando Giancarlo Peluso – In scena ‘Le ‘Orna’

Charley Thompson – Il film di Andrew Haigh

This must be queer – Per il festival ‘La Torre Storta’

Appuntamenti e gite

Venerdì 6 aprile

Tutta colpa di Freud – L’interpretatore di sogni

Motivazione al benessere e alla salute – Corso con il dottor Ferdinando Regina

La passione della conoscenza – In ricordo di Aldo Giorgio Gargani

Sicurezza in montagna – Conferenza di Massimo Pardi

La storia di un confine difficile – L’alto Adriatico nel Novecento

Fuori piove – Il primo romanzo di Serena Ricciardulli

I 100 anni del premio Nobel a Maria Curie – E i suoi rapporti con Pisa

Pisa non dimentica – Cerimonia in memoria di Bertoncini e Dani

La ricerca di frontiera – Convegno internazionale sull’FP9

Sulla loro cattiva strada – Il viaggio di tre autori

What is your dream? – Brainstorming per il festival Utopia

Sabato 7 aprile

A spasso per Pisa – Visita al Bastione di Stampace e all’area del Sostegno

Defibrillatore al “Fermi” di Pontedera – Cerimonia di consegna

Prevenzione e sicurezza – Incontro pubblico con i residenti dei quartieri del CTP5

Domus Mazziniana aperta – Laboratori e visite guidate

Aspettando Vivicittà – Lo sport per tutti: corsa ludico-motoria

Cammino di Santa Giulia – Passeggiata con contest fotografico

Qual è il tuo sogno? – Laboratorio per il festival Utopia

Domenica 8 aprile

Storie di Altromare – Omaggio a Possenti con l’anteprima del film di Lorenzo Garzella

Da Leopardi a Byron – Percorso nella Pisa letteraria

Pulizia di Bocca di Serchio – Aperta ad associazioni e cittadini

Torna il mercato a Tirrenia – In piazza dei Fiori e dintorni

Benedizione dei mezzi d’epoca – Con festa vintage e pranzo per il Castellare

Raduno automobilistico regionale – Primo revival del 1935

Intervista a Giusi D’Urso – Domeniche d’autore

Da San Piero a Calambrone – Escursione nella Tenuta di Tombolo

Domus Mazziniana aperta – Laboratori e visite guidate

Biciclettata da Pisa a Pontedera – Per la visita a “La trottola e il robot”

I° crono day – Gara ciclistica amatoriale

Donazione di un defibrillatore – In memoria di Claudia De Simone

28° settimana oncologica – Torneo di burraco e solidarietà

Facciamo cinema insieme – Scrivere con le immagini