Weekend di San Ranieri

Eccoci giunti al fine settimana più importante per Pisa! Questo weekend è interamente dedicato alla Luminara, che riempirà di magia e colori i lungarni e il tradizionale Palio di San Ranieri, con il corteo e la regata dei quattro quartieri storici pisani. Ma non solo: in programma concerti e spettacoli in Piazza dei Cavalieri, gite e visite guidate all’aperto, incontri e presentazioni di libri e tantissime sagre. Per chi non l’avesse ancora fatto, è l’ultimo weekend per visitare la mostra di Doisneau al Museo della Grafica.

Luminmare – Luci, musica e animazione in riva al mare

Il grande silenzio – Utopia del Buongusto: parte la festa

Musica e spettacoli

Venerdì 15 giugno

Summer in music – Dai ‘Quartiere Coffee’ ai ‘Cervelli della Nasa’

Mauro Grossi Trio – VininCanto a Castello

Michael Nyman in concerto – Music and movies

E…state a Cascina – Concerto della Filarmonica Municipale Puccini

Li Sciagattati di dì là d’Arno – E…state a Cascina

Sabato 16 giugno

Emi Blues Trio – Live music a Eliopoli

Orchestra La nuova formula – Cena e ballo a Cascina

Domenica 17 giugno

Appuntamenti e incontri

Venerdì 15 giugno

Carte da decifrare – Fra musica, parole, poesia e canzone d’autore

Nuove opere a Palazzo Blu – Una piccola mostra per presentarle

A cena con l’esperto – L’importanza del pesce azzurro

Public history – Seconda conferenza italiana

Gli autunnali – Presentazione del libro di Luca Ricci

Bestia da latte – Incontro con l’autore Gianmarco Villalta

Sabato 16 giugno

In memoria di Marco Verdigi – Concorso di pittura, esposizione e premiazione

Renato Fucini – La personalità e la sua scrittura

Domenica 17 giugno

Facciamo cinema insieme – Corso di linguaggio cinematografico

Mercati e appuntamenti all’aperto

Venerdì 15 giugno

Alla scoperta delle Mura – Luci e ombre della Pisa Medievale

Sabato 16 giugno

Pisa tra Santi, viaggiatori e mercanti – Visita guidata nel centro storico

Bloom’s Day – Letture ad alta voce e biciclettata

Domenica 17 giugno

Mercato stagionale estivo – Sul lungomare di Marina

Pisa & Love – Visite guidate con City Grand Tour

Fiera del riuso – Vecchi oggetti che rinascono

Le torri di Pisa – Viaggio nel medioevo

Al mare nel golfo di Baratti – Treno più bici con la Fiab

Sagre e feste

Venerdì 15 giugno

Sagra della bistecca – E del frate

Sagra della trippa – Santa Maria a Monte

Sagra della porchetta – E della birra artigianale

Festa della bruschetta – La 28ª edizione

Sabato 16 giugno

Festa del contadino – All’insegna della buona cucina e del divertimento

Sagra del sombrero – E dei primi piatti

Domenica 17 giugno

Il gusto della Toscana – Viaggio musicale nell’800 e degustazioni

Mostre

Il viaggio di Marco Polo – La mostra del National Geographic. Fino al 1° luglio

Addio mia bella addio – La memoria di Curtatone e Montanara. Fino al 30 giugno

Lorenzo Mattotti – Un mondo fantastico. Fino al 7 ottobre

Pisa città della ceramica – Mille anni di economia e d’arte. Fino al 5 novembre

Navigare tra i segni – Sardegna e Toscana nell’incisione. Fino al 2 settembre

Pescatore d’immagini – Le foto di Doisneau al Museo della Grafica. Fino al 17 giugno

Il Gioco dei Signori Pisani – La mostra sul Gioco del Ponte. Fino al 30 giugno

Dinosauri: predatori e prede – Esposizione in resina. Fino al 16 settembre

Dantesca – Motivi e suggestioni nella grafica contemporanea. Fino al 2 settembre

Il tempo del giudizio – Le installazioni di Michelangelo Pistoletto. Fino al 31 agosto

Slittamenti e margini – Mostra d’arte. Fino al 30 giugno

L’attenzione è una forma – La mostra di gioielli contemporanei. Fino al 15 giugno

40 anni dell’accademia d’arte – Mostra di grafica e pittura. Fino al 30 giugno

Nel mio mare – La mostra di Ilaria Perini. Fino al 23 giugno

La Pisa di Giuseppe Biondi – Una visione artistica della città. Fino al 27 giugno

Orizzonti casuali – Mostra di Massimo Rognini. Fino al 30 giugno

Tamara De Lempicka – I volumi dell’eleganza. Fino al 30 giugno

Centomani – Una città per tutti. Fino al 22 luglio

Fogli Nudi – La mostra del pisano Motiscause. Fino al 30 giugno

Frammenti di vita – La mostra di Cinzia Mangoni e Franco Benvenuti. Fino al 30 giugno

Wiki science competition – In mostra 50 immagini scientifiche. Fino al 29 giugno

Centro Cagianelli per il ‘900 – Gabinetto dei disegni e delle stampe. Fino al 26 giugno

Le opere dei ragazzi del Russoli – Prodotte nei corsi serali. Fino al 22 giugno

